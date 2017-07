 Claire Davidson (Nestlé) is Best Young Professional 2017

Best Young Professional 2017 bekend en gehuldigd - De 28-jarige Claire Davidson is uitgeroepen tot Best Young Professional 2017. Daarmee staat het jonge talent dat deelneemt aan het Young Talent Programme van Nestlé Nederland bovenaan de ranglijst van de 100 beste young professionals.



De volledige Top 100 is gepubliceerd op bestyoungprofessionals.nl.



Over de competitie

Om de Best Young Professionals Top 100 samen te stellen zijn alle deelnemers aan een uitgebreide enquête onderworpen. Hierin zijn zij gevraagd naar en beoordeeld op reeds behaalde prestaties op het gebied van onder meer studie, huidige baan en carrièreontwikkeling.

De vijftien best scorende young professionals zijn vervolgens geïnterviewd en beoordeeld door functionaris en oud-topman van AkzoNobel Kees van Lede. Op basis van deze gesprekken is een top tien samengesteld en kwam Claire Davidson als winnaar uit de bus. Damy Colon (27), werkzaam bij Menzis, en Bob Stigter (29), werkzaam bij Nestlé Nederland, zijn respectievelijk tweede en derde geëindigd.



De top vijf

1. Claire Davidson – Nestlé Nederland

2. Damy Colon – Menzis

3. Bob Stigter – Nestlé Nederland

4. Nick Driessen – Heineken

5. Emma Verhagen - Unilever



De overige vijf finalisten zijn op alfabetische volgorde bekendgemaakt:

Johan Berends - Shell

Mandy Brouwer - ING

Bart Dix – Redfaire International

Pieter-Bas van der Linden – Randstad Groep Nederland

Supraja Ramachandran - DSM



Over de finale

De bekendmaking van de top tien vond donderdag 13 juli plaats tijdens een feestelijk diner in de Euromast in Rotterdam. Kees van Lede sprak de finalisten toe en was onder de indruk van de prestaties van de jonge finalisten, hun motivatie en hun ambities. Met haar eerste plek wint Claire Davidson niet alleen de titel, maar ook een tweedaags opleidingsprogramma naar keuze aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).