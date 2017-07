 Onbereikbaar op vakantie: hoe doet u dat in een altijd-overal-onlinetijdperk?

Tips voor een zorgeloze, ontspannen vakantie - Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het zo ver: we kunnen nu ook binnen onze Nederlandse telefoonbundel roamen in het buitenland. Maar is dat eigenlijk wel zo’n goed idee?



Want dat betekent ook, dat ons werk nog makkelijker mee gaat op vakantie. Werk en privé lopen zo steeds meer door elkaar. Tegenwoordig is de grens tussen werk en privé niet altijd helder, terwijl er wel behoefte is aan een evenwichtige werk-privébalans. Als deze balans in orde is, zorgt dit voor minder stress en voorkomt het op de langere termijn een burn-out. Vakantie is bedoeld voor ontspanning en we hebben die ook nodig om weer volledig op te laden. Maar door het meenemen van het werk is vakantie niet alleen meer een periode van ontspanning. Indeed tipt werkgevers én werknemers, zodat u voorkomt dat u werk meeneemt op vakantie, uw collega’s en baas toch tevreden houdt en zorgt dat u met een goed, uitgerust gevoel weer terug op het werk komt.



Voor werkgevers

1. Maak van vakantie een prioriteit

Indeed introduceerde dit jaar onbeperkt betaald verlof (net als o.a. Netflix) en het is echt het overwegen waard. Want onbeperkt betaald verlof heeft zo zijn voordelen. Zo zijn werknemers op de langere termijn gelukkiger met hun werk én als bedrijf laat u zien dat u om de gezondheid en het welzijn van u werknemers geeft. Met onbeperkt betaald verlof zijn werknemers niet gebonden aan het aantal dagen en kunnen zij – uiteraard in overleg met hun managers – zelf bepalen hoe zij hun agenda inrichten. Zo houden zij hun privé- én werkleven plezierig.



2. Vier het leven ook buiten werk om

In een goede bedrijfscultuur hebben werknemers ook veel ruimte voor hun privéleven. Creëer een omgeving waarin ruimte is voor activiteiten met collega’s buiten het werk om. Of het nu gaat om een sportieve activiteit als meedoen aan een hardloopwedstrijd, of het vieren van iemands verjaardag in een café om de hoek.



3. Goed voorbeeld doet goed volgen

Werkgevers en leidinggevenden moeten zelf beginnen met het boeken van hun vakantie. Goed voorbeeld doet namelijk goed volgen. Als u op vakantie kunt, kan een werknemer dat ook. Natuurlijk zorgt u wel voor een goede overdracht en een contactenoverzicht voor het geval er iets gebeurt.



Voor werknemers

1. Zorg voor een goede voorbereiding

De laatste dagen vóór de vakantie zijn vaak erg vol. Plan daarom tijd in om van tevoren op te ruimen: ruim u mailbox op en zorg voor een leeg bureau. Zo begint u na de vakantie niet alleen met een frisse start en een leeg hoofd, maar ook met een leeg bureau. Zorg daarnaast voor een duidelijke ‘out-of-office’, zodat iedereen weet dat u niet aanwezig bent. Zet hierin wanneer u weer terug bent en wie uw zaken in de tussentijd overneemt. Op die manier blijft er geen werk liggen en start u straks niet met een overvolle inbox vol met achterstallige werkzaamheden.



2. Maak een goede overdracht

Neem de tijd voor een goede overdracht. Dat kost misschien wat tijd, maar uiteindelijk ga u er veel relaxter door op vakantie en hebben collega’s niet het gevoel dat er werk ‘over de schutting wordt gegooid’. Zet in deze overdracht – of in een los mailtje naar directe collega’s – óf en wanneer u bereikbaar bent in de vakantie. Veel werknemers hebben tijdens de vakantie de drang om hun telefoon en e-mail in de gaten te houden, terwijl dat meestal niet nodig is. Spreek een bepaald tijdslot of een bepaalde dag in de week af, dat u dit wel doet. Dat zorgt voor meer rust.



3. Laat uw werktelefoon thuis

Heeft u een werktelefoon, laat die dan thuis. Gebruikt u zowel zakelijk als privé hetzelfde toestel? Zet dan uw werkmail uit of laat die niet automatisch binnenkomen. Check alleen mail op de vooraf afgesproken momenten.



4. Start rustig weer op

Plan geen afspraken voor de eerste dag(en) na de vakantie. Zo heeft u de tijd om rustig mail bij te werken, bij te praten met collega’s over de laatste zaken en er weer rustig in te komen. Zo houdt u het relaxte gevoel van de vakantie nog iets langer vast en start u weer met een goed gevoel met werken.