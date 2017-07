 Werknemer heeft vakantiestress

Minder stress bij soepele overdracht - 40 procent van de werkende Nederlanders heeft last van stress in de periode voordat ze op vakantie gaan. Bij jonge ouders met thuiswonende kinderen speelt vakantiestress gemiddeld nog vaker.



Dat blijkt uit het Vakantiestress onderzoek van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO) waarin 505 werkende Nederlanders ondervraagd zijn. Bijna een derde van de ondervraagden heeft een chaotische overdracht of helemaal niemand aan wie het werk overgedragen kan worden. Met als gevolg dat zij op vakantie nog telefoontjes aannemen of hun email regelmatig in de gaten houden. Met name 35-plussers en werkenden met thuiswonende kinderen (49 procent), bouwen voor vertrek bewust tijd in om hun vakantie voor te bereiden en de koffers te pakken.



Bij soepele overdracht en vervanging minder stress

Van de respondenten heeft 60 procent altijd iemand aan wie het werk soepel overgedragen kan worden voordat zij met vakantie gaan. Bij professionals waarbij het werk niet overdragen kan worden of waarbij de werkoverdracht chaotisch verloopt, komt vakantiestress significant vaker voor. Om rustig te kunnen vertrekken van het werk en ervoor te zorgen dat het werk goed doorloopt tijdens een vakantie, zijn met name het ‘to-do’ lijstje en een gedegen planning populair. Een vierde van de ondervraagden zorgt voor een overdrachtsdocument dat wordt gedeeld met collega’s of plant de laatste dag geen afspraken meer in zodat er voldoende tijd is om het werk af te ronden. 60 procent werkt (soms) over voor ze met vakantie gaan. Dit is nog sterker het geval bij mensen die vakantiestress ervaren (73 procent) of professionals die hun werk niet of niet soepel (74 procent) kunnen overdragen.



21 procent checkt email regelmatig tijdens vakantie

Meer dan de helft van de werkende professionals kan tijdens de vakantie de knop goed omzetten en is dus ook echt vrij op vakantie. Twee derde van de ondervraagden zet bij vertrek de afwezigheidsassistent aan en verwijst bij vragen naar collega’s en de datum waarop ze weer terug zijn. Anderen vermelden in de assistent voor dringende gevallen ook hun telefoonnummer (veertien procent) of stellen de assistent niet in (zestien procent). Meer dan de helft (55 procent) zet tijdens de vakantie de mail uit, 25 procent zoekt af en toe een Wifi-spot om de mail te checken en 21 procent checkt de mail gewoon regelmatig. Respondenten die vakantiestress ervaren en respondenten die hun werk niet of niet soepel kunnen overdragen kunnen de knop veel minder vaak omzetten en zijn ook vaker met werk bezig tijdens de vakantie.



Rust inbouwen helpt

Jantina van Beers, professional organizer en bestuurslid NBPO: "We zien uit de resultaten dat mensen met vakantiestress het voor zichzelf niet makkelijker maken. Dit zijn namelijk ook de mensen die op de laatste avond van hun vakantie al weer in de mail duiken om bij te lezen en in de eerste week na hun vakantie meer uren maken dan normaal. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om in de eerste week dat je terug bent wat extra tijd in te ruimen en niet te veel afspraken in te plannen, zodat je snel weer bij bent. Dat zorgt voor aanzienlijk minder stress en helpt je ook om je vakantiegevoel zo lang mogelijk vast te houden."

Respondenten zonder vakantiestress en diegenen die het werk wel soepel over kunnen dragen, zorgen er vaker voor dat zij de eerste dagen niet veel afspraken hebben. Karen Visser, professional organizer bij Newbroom: "Als werkende mensen een aantal simpele mechanismen hanteren in de periode voordat ze op vakantie gaan en ook in de periode dat ze net weer terug zijn, is vakantiestress al snel te voorkomen wordt het ook makkelijker om na afloop het vakantiegevoel zoveel mogelijk vast te houden."



Zeven praktische tips om vakantiestress te voorkomen en vakantiegevoel vast te houden

1. Plan de laatste dag voor uw vakantie geen afspraken meer in.

2. Trek (letterlijk) een streep op uw to-do-lijst om te bepalen wat u nog voor je vakantie doet en wat u na uw vakantie weer oppakt.

3. Zet uw out-of-office reply al een dag eerder aan en zet hem een dag later uit dan dat u eigenlijk terugkomt.

4. Geef in uw out-of-office reply duidelijk aan of de mail gelezen wordt en bij wie mensen terecht kunnen voor vragen die niet kunnen wachten.

5. Maak duidelijke afspraken met uw collega’s maar ook met uw gezin en partner over bereikbaarheid en werkzaamheden tijdens de vakantie.

6. Zorg ervoor dat collega’s u eerst appen als er echt iets telefonisch overlegd moet worden.

7. Als u bepaalde dingen op vakantie heel prettig vond, probeer deze dan tot minimaal twee weken na de vakantie vast te houden (Denk aan: samen eten met gezin of een wandeling na het eten.)