 Nederlanders willen liever meer tijd dan meer geld

Ook vindt men ervaringen belangrijker dan bezittingen - 21 procent van de Nederlandse bevolking heeft liever meer tijd dan meer geld. Negen procent is het hier volledig mee oneens. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen.



Met uitzondering van de vijftien tot negentien jarigen, hebben alle leeftijdsgroepen t/m 60-plussers liever meer tijd dan meer geld. Bij de vijftien tot negentienjarigen is het aandeel eens/oneens even groot (veertien procent eens versus vijftien procent oneens). Dit blijkt uit een internationaal GfK-onderzoek.



Ervaringen versus bezittingen

In China (41 procent), Brazilië (37 procent) en Argentinië (32 procent) zijn er veel meer mensen die meer tijd belangrijker vinden dan meer geld.

Kijken we naar de voorkeur voor ervaringen versus bezittingen dan vindt 36 procent van de Nederlandse bevolking ervaringen belangrijker dan bezittingen. Drie procent is het hiermee oneens. Iets meer vrouwen (39 procent) dan mannen (33 procent) geven hun voorkeur voor ervaringen. Alle leeftijdsgroepen geven een overduidelijke voorkeur voor ervaringen boven bezittingen.

In Mexico (57 procent), Argentinië en de VS (beide 53 procent) zijn de hoogste percentages die voorkeur geven aan ervaringen boven bezittingen.