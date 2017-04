Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robot is nog geen echte concurrent voor werknemers van vlees en bloed - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed.



Het aantal vacatures met een hoge kans op automatisatie nam met 6.000 toe ten opzichte van vorig jaar maar voornamelijk komen er meer vacatures bij die een lage kans op automatisatie hebben. Van de momenteel beschikbare vacatures zal 8,5 procent zeer waarschijnlijk geautomatiseerd zijn tegen 2035, een daling van 11,5 procent in April 2016. Dit volgens de nieuwste resultaten uit een onderzoek van Adzuna.



Weinig concurrentie

Thomas De Schuyter, Country Manager voor Nederland bij Adzuna reageert: "Werkzoekenden moeten momenteel nog niet te veel concurreren met robots. Wel moet men realiseren dat de meeste nieuwe vacatures voor vacatures zijn die moeilijker geautomatiseerd kunnen worden, vacatures waar vaak nieuwe vaardigheden voor nodig zijn. Werknemers met een beroep met hoge kans op automatisatie, kijken best of er nieuwe vaardigheden zijn die ze kunnen leren om hun werkzekerheid in de toekomst te verzekeren."



Digitalisering

De branches waar duidelijk de digitalisering wel al een impact begint te hebben zijn de Administratieve en Financiële branche. Voor beroepen als Payroll specialist, Accounts Payable Medewerker en Accountant nam het aantal beschikbare vacatures gemiddeld met 26,7 procent af. Deze beroepen hebben volgens een onderzoek van de universiteit van Oxford een hoge kans om geautomatiseerd te worden tegen 2035. "Een groot deel van automatisatie of digitalisatie komt niet alleen in de fysieke vorm van een robot voor, maar ook als computerprogramma. De adoptie van nieuwe computerprogramma’s lijkt veel sneller te lopen in Nederland waardoor de vraag naar een aantal beroepen afneemt," verklaart De Schuyter.



Lokale verschillen

In Heerlen, waar 20,0 procent van het lokale aanbod een grote kans maakt om geautomatiseerd te worden, scoort het slechtst van alle grotere gemeenten. Gevolgd door Hardenberg (14,8 procent) en Venlo (14,2 procent). De gemeenten die het best scoren zijn Delft (3,4 procent), Den Haag (3,6 procent) en Capelle aan den IJssel (3,7 procent). Zaanstad dat vorig jaar het slechtst scoorde van alle grotere gemeenten in Nederland daalde van 11,7 procent naar 10,3 procent van het actuele lokale aanbod met een hoog risico. Maastricht dat het vorig jaar zeer goed scoorde, scoort dit jaar minder. Hier is het aandeel risco vacatures toegenomen met 2,5 procent naar 8,8 procent van het lokale vacatureaanbod.

Van alle provincies in Nederland scoort Noord-Holland het best met slechts 6,8 procent van het vacatureaanbod, of iets meer dan 3.100 vacatures die een hoog risico op automatisatie heeft. Noord-Brabant met 10,8 procent van het aanbod scoort minder goed, hier hebben 4.900 vacatures een hoge kans op automatisatie. Limburg scoort het slechts met 12,9 procent.