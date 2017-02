 Trump-rally op financiële markten

FinanciŽle markten volop in beweging - De winst van Trump heeft de financiële markten de afgelopen twee maanden behoorlijk in beweging gezet. De verwachting van belastingverlagingen heeft de Amerikaanse aandelenbeurs vleugels gegeven, terwijl de kapitaalmarktrente juist hard is opgelopen.



Is dat allemaal dankzij The Donald? In dit artikel deelt Lukas Daalder zijn visie op een geheel eigen wijze de meest interessante en informatieve nieuws uit de financiële wereld.

Toen de wereld op 9 november ontwaakte met het nieuws dat niet Clinton, maar Trump de volgende Amerikaanse President zou worden, brak er in de eerste instantie paniek uit op de wereldwijde aandelenmarkten. De Nikkei sloot ruim vijf procent lager, Europa opende drie procent in de min en ook de Amerikaanse futures stonden fors lager.



Sentiment op aandelenmarkt draaide snel

Lang duurde de verkoopdruk echter niet, want nadat Trump zijn overwinningsspeech had gehouden, draaide het sentiment en werden alle verliezen al snel weer weggewerkt. Of althans, de verliezen op de aandelenmarkt, want de obligatiemarkt kreeg het op die bewuste dag juist zwaar te verduren, waarbij de tienjarige kapitaalmarktrente met 0,2 procent punt opliep (twintig basispunten). De hoop van de ene markt (aandelen) bleek de angst voor de andere (obligaties), iets wat heel duidelijk naar voren komt. Tot aan de dag van de verkiezingen liepen de beleggingsrendementen in Amerikaanse aandelen en Amerikaanse obligaties nog gelijk op, maar in de zes weken die volgde ontstond er een gat van meer dan rtwaalf procent.



Bijna alle beleidsvarianten negatief voor de obligatiemarkt

De ontwikkeling in de obligatiemarkt is op zich goed te begrijpen. Hoewel het beleid van Trump nu vorm begint te krijgen, zijn zo’n beetje alle beleidsvarianten negatief voor de obligatiemarkt. Zo moeten belastingverlagingen en grote infrastructurele projecten betaald worden, wat naar alle waarschijnlijkheid tot een stijging van het overheidstekort en daarmee de uitstaande schuld gepaard gaat. Daarnaast leidt het stimuleren van een economie waar de arbeidsmarkt al redelijk krap is, waarschijnlijk tot meer inflatie, iets wat er ook gebeurt als de invoertarieven ingevoerd gaan worden. Hogere schuld, meer inflatie, de Amerikaanse centrale bank die de korte rente verhoogt: het is wel duidelijk waarom obligaties onderuitgingen. "Let wel, ik zeg niet dat hij dit allemaal gaat doen – ook ik ben in gespannen afwachting op de concrete details en haalbaarheid van zijn beleid -maar welke richting hij ook kiest, het lijkt slecht voor obligaties."



Minder eenduidig

De optimistische interpretatie die de aandelenmarkt aan de overwinning van Trump heeft gegeven, is wat dat betreft een stuk minder eenduidig. Uiteraard, een belastingverlaging voor het bedrijfsleven vertaalt zich rechtstreeks door in een stijging van de nettowinst, maar mocht het tot een handelsoorlog komen, dan is dat uiteraard verre van gunstig. Oplopende inflatie, hogere financieringskosten, lonen die stijgen: het zijn allemaal zaken die de winstmarge onder druk zetten, dus het enthousiasme op de beurs lijkt wat moeilijk te verklaren. Dat ook de Europese beurs sinds de verkiezingen met ruim tien procent is opgelopen, lijkt wat moeilijk te verklaren op basis van de plannen van Trump: "hij gaat toch niet de Europese belastingen ook verlagen?"



Alternatieve verklaring

Er is echter een alternatieve verklaring voor het enthousiasme van de aandelenmarkt en die heeft niets met Trump te maken. Wie de macrodata de afgelopen maanden in de gaten heeft gehouden, kan het moeilijk ontgaan zijn dat de economische activiteit in de VS, maar ook in Europa vanaf het midden van het jaar duidelijk in de lift zit.

"Hetzelfde beeld krijgen we als we kijken naar de citi-surprise index, die weergeeft in hoeverre de gepubliceerde data mee- of tegenvallen ten opzichte van consensus." De index laat zien dat voor het eerst sinds lange tijd de economische data van alle regio’s sinds halverwege dit jaar per saldo positief verrassen. De groei trekt aan, de werkloosheid loopt sneller terug dan verwacht, het vertrouwen zit voor de verandering weer eens in de lift. Ook als er geen verkiezingen zouden zijn geweest, zou het een scenario zijn geweest waarbij aandelen het relatief goed zouden doen.



Zichzelf bedanken

The Donald zal zich hier overigens niet al te veel van aantrekken. Toen eind december bekend werd gemaakt dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen verder was gestegen, was hij er als de kippen bij om zichzelf te bedanken. "Thanks Donald! Dat het consumentenvertrouwen al sinds mei in de lift zit, hoef ik hier denk ik niet te melden," besluit Daalder.