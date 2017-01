 Tien trends voor de IT- en financiële sector

Wet- en regelgeving grootste zorg in IT- en financiŽle sector in 2017 - Wet- en regelgeving is in het aankomende jaar topprioriteit voor financiële en IT-beslissers. Dat blijkt uit onderzoek van Synechron en TABB Group onder 200 senior beslissers in de financiële dienstverlening in de Verenigde Staten en Europa.



Maar liefst 38 procent geeft aan dat wet- en regelgeving de meeste focus krijgt. Op de tweede plek komt datamanagement (14,4 procent), gevolgd door systeemintegratie (10,6 procent), kunstmatige intelligentie (9,7 procent) en digitale transformatie (8,3 procent).



Waardetoevoeging door technologie

Van alle nieuwe wet- en regelgeving krijgt MiFID II de hoogste prioriteit (42,6 procent), gevolgd door Dodd-Frank met 29,6 procent. Toekomstige regelgeving met betrekking tot technologische innovaties zoals blockchain en kunstmatige intelligentie (KI) worden ook belangrijk ingeschat (29,2 procent).

Faisal Husain, CEO van Synechron: "We merken dat financiële dienstverleners direct oplossingen nodig hebben. Regelgeving, kostenreductie en verouderde ICT-systemen zijn onderdeel van bijna elke klantgesprek, dus het is geen verrassing dat deze zaken bovenaan de prioriteitenlijst staan. 2017 wordt een jaar waarin technologie moet leiden naar concrete toegevoegde waarde."



Synechron voorspelt de volgende tien trends in 2017:



1. Regelgeving – Maar liefst 38 procent van de bedrijven noemt wet- en regelgeving als hun topprioriteit voor 2017. MiFID II and Dodd-Frank voeren de lijst aan, maar ook anderen zoals Basel III en FRTB zijn belangrijke aandachtspunten voor komend jaar.



2. Onzekerheid houdt aan – Regels met betrekking tot technologische innovaties, zoals blockchain en KI, zijn ook een topzorg (29,2 procent). Ook politieke onzekerheid kan innovatie tegenhouden. Deze angst wordt gevoed door gebeurtenissen zoals Brexit, de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen, de mogelijkheid op Frexit en de verkiezingen in maart in Nederland.



3. Datamanagement en de Chief Data Officer (CDO) - Met 14,4 procent staat datamanagement op de tweede plek. Dit bevestigt dat ook dit jaar kwaliteit van data en de rol van de CDO hoog op de agenda staat.



4. Systeemintegratie – Bedrijven willen in 2017 de systemen verbeteren die verantwoordelijk zijn voor het beheer van liquiditeitsrisico’s, kredietrisicomanagement, tegenpartijrisico's en het collateral management, waarbij nearshoring, smartshoring en offshoring samen met een agile ontwikkelmethode mogelijke oplossingen zijn.



5.Chatbots - 2017 wordt het jaar van de 'bot'. Via een chatbot kunnen banken hun klanten ondersteunen, van het maken van een belangrijke financiële beslissing tot een aanvraag voor een hypotheek, persoonlijke lening of het verwerken van een verzekering. Door het combineren van hands-on diensten met automatisering, zoals ‘alert notifications’ en ‘auto-dialers’, kunnen financiële instellingen hun klantrelaties eenvoudiger en ‘persoonlijker’ beheren.



6.Kunstmatige Intelligentie – We verwachten dat de industrie een ​​reeks van hybride robotadviseursdiensten zal lanceren die onder andere gericht zijn op millennials en mensen met vermogen. Ook zal KI ingezet worden voor één van de grootste gevaren in de sector - cyber security.



7.De toekomst van fintech - In 2017 kunnen we de eerste ’val’ verwachten van fintech-unicorns. Slechts 1 op de 10 investeringen zijn de moeite waard en financieel gezond. Dit betekent dat de startup-hype een gezonde dosis commerciële realiteit krijgt toegediend.



8.API's en de cloud - De industrie wordt sneller en wendbaarder en draait in de cloud. Veel bedrijven zullen hun eigen app marketplaces gaan lanceren, door middel van Open API-programma's. Ook is er een toename te zien van het gebruik van openbare cloud-technologieën in het bankwezen, met bedrijven die hun risico- en ICT-infrastructuur verhuizen naar Google of Amazon.



9.Ontwerpdenken – Veel financiële dienstverleners hebben een ‘mobile-first’- en ‘omni-channel’-strategie omarmt, waarbij ‘mobile design’ een essentieel onderdeel van de user experience-strategie is. Design Thinking, of ontwerpdenken, is een methodologie waarmee bedrijven betere oplossingen creëren voor hun klanten door onderzoek te doen bij hun eindgebruikers en deze data te gebruiken bij het verder ontwikkelen. Financiële dienstverleners willen hun merk versterken, authenticiteit uitstralen en in contact staan met hun klanten. Design Thinking kan relevante data leveren ter ondersteuning van deze wensen.



10. Meer Blockchain – Komend jaar zullen we de opkomst en ondergang van een aantal blockchain-consortia zien. Wat blijft is dat banken samen zullen blijven werken in het ontwikkelen van pilotprojecten. De grootste uitdaging voor de industrie vandaag de dag is de schaarste aan blockchain-talent, niet alleen in applicatieontwikkeling, maar ook in domeinexpertise.