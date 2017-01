 Professional heeft voorkeur voor deels besloten werkplek

Welk type werkplek vindt u het prettigst? - Uit recent onderzoek van Regus blijkt dat Nederlandse professionals zich het beste kunnen concentreren op deels besloten werkplekken (93 procent). Voor 89 procent is dit bovendien de meest productieve plek om te werken.



Regus liet onderzoek doen onder 500 Nederlandse professionals, waarbij de vraag centraal stond welk type werkplek zij het prettigst vinden. Hieruit bleek dat deels besloten werkplekken zorgen voor de grootste productiviteit, terwijl privékantoren de meeste privacy bieden (42 procent). Gedeelde kantoren zijn voor bijna 80 procent ideaal voor de onderlinge communicatie tussen teams en afdelingen.



Belangrijkste bevindingen

Patrick Bakker, CEO Central Europe bij Regus: "Moderne professionals willen de keuze hebben uit verschillende soorten werkplekken. Zo is het is steeds gebruikelijker dat collega’s van verschillende afdelingen en in verschillende functies samen een kantoorruimte delen. Een interessante vraag is daarbij wat het effect daarvan is op de productiviteit en de concentratie. Het is niet verrassend dat zakenmensen rumoerige kantoortuinen als minder productief ervaren, maar het is wel interessant dat ze een voorkeur hebben voor de gulden middenweg: een deels besloten werkplek die de voordelen biedt van samenwerking van een gedeeld kantoor, zonder dat ze voortdurend worden afgeleid door achtergrondgeluiden. Een meerderheid van de respondenten van ons onderzoek geeft aan dat business lounges zowel de productiviteit stimuleren als netwerkmogelijkheden bieden."