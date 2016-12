 Amsterdamse advocaten kregen de grootste

Werkgevers pakten eindelijk weer uit met kerstpakketten - Werkgevers pakken eindelijk weer uit met kerstpakketten. Wie kreeg dit jaar het grootste? Kerstpakkettenkiezer zocht het uit. Jaarlijks worden tienduizenden kerstpakketten besteld en weggegeven aan werknemers en relaties. Maar wie was nou eigenlijk de meest gulle gever?



Kerstpakkettenkiezer heeft op basis van CRM en websitedata een analyse gemaakt van het geefgedrag binnen verschillende sectoren. Hierbij zijn 1.423 bedrijfsprofielen met elkaar vergeleken.



Kerstpakketten 2016

Even was het een trend die door alle branches heen te zien was. Wie op het werk flink zijn best had gedaan, hoefde aan het einde van het jaar niet altijd op een goed gevuld kerstpakket te rekenen. Want samenhangend met de dalende winstcijfers door de recessie daalden ook de budgetten voor kerstpakketten sterk. Bij veel werkgevers stond het pakket zelfs ‘on hold’. Maar dit jaar leek het kerstpakket een grote comeback te maken. Meer bedrijven deelden een pakket uit en de waarde van een pakket is gemiddeld met wel tien procent gestegen. De recessie lijkt voorbij te zijn en dat mag gevierd worden!



Waarde kerstpakket afhankelijk van inkomen

Werknemers die een hoger salaris hebben, worden het beste beloond. De duurste kerstpakketten worden dan ook binnen de zakelijke dienstverlening weggegeven. En binnen die sector gaan advocaten er met de grootste buit vandoor. Het kerstpakket dat zij ontvangen, steekt met een gemiddelde waarde van 51 euro met kop en schouders boven de rest uit. De tweede plek is voor zorg en welzijn. Een verrassende uitzondering op het inkomensverband dat we zien. Want hoewel deze sector een stuk minder commercieel is en elk jaar opnieuw stevige bezuinigingen voor de kiezen krijgt, bedraagt de waarde van de kerstpakketten gemiddeld toch zo’n 47 euro. Wie in vervoer en opslag werkt, komt er het minst gunstig vanaf. De waarde van een kerstpakket binnen deze branche bedraagt gemiddeld ongeveer 37 euro.



Amsterdamse werkgevers guller dan werkgevers uit Enschede

Uit het onderzoek blijkt dat je met een hoger inkomen overigens niet altijd op het grootste kerstpakket hoeft te rekenen. Want er is ook een geografisch onderscheid in vrijgevigheid zichtbaar. Een Nederlandse werkgever geeft per werknemer ca. 43,83 aan het kerstpakket uit. Maar als we dit gemiddelde wat beter bekijken dan blijken werkgevers in het westen een heel stuk guller te zijn dan die in het oosten van het land. Hierbij spannen bedrijven uit Amsterdam de kroon. Zij geven samen maar liefst 53,10 per pakket uit. Het laagste gemiddelde komt met 31,00 per pakket op conto van werkgevers uit de gemeente Enschede.



Hoe groter het bedrijf, hoe kleiner het kerstpakket

En er is nóg een opvallende variabele die invloed heeft op de figuurlijke grootte van je kerstpakket. Hoe groter het bedrijf waar u werkt, hoe kleiner het pakket is dat u mee naar huis mag nemen. Maar juich niet te vroeg wanneer u binnen een klein bedrijf werkt. Want ook de allerkleinste bedrijven hebben een minder groot budget gereserveerd voor hun eindejaarsbeloning. Het beste bent u uit bij een bedrijf met twintig tot 50 werknemers.



‘Veel voor weinig’ of ‘luxe’

Qua inhoud van de kerstpakketten zijn er ruwweg vier type pakketten te onderscheiden. Daarbij scoort het ‘foodpakket’ traditioneel goed omdat dit ‘veel voor weinig’ bevat. Een ander pakket dat steeds populairder wordt, is het ‘luxe’ pakket met non-food artikelen die vaak betrekking op interieur en decoratie hebben. Hierna volgt de categorie ‘verzorging en wellness’ en tot slot is er nog het ‘praktische’ pakket dat over het algemeen keukenspullen bevat. Bedrijven binnen de zakelijke dienstverlening kiezen meestal voor het luxe pakket terwijl bedrijven uit de logistiek en bouw eerder geneigd zijn om een pakket met veel food te geven. De zorgsector heeft veel vrouwelijke werknemers wat waarschijnlijk verklaart waarom er vaker een wellnesspakket weggegeven wordt.