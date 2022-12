Zo wordt u succesvol op elk gebied Door: Frank van Marwijk Is dit niet wat u altijd hebt gewild? Een bestseller schrijven, een flitsende presentatie houden, elke klant voor u weten te winnen, een muziekinstrument bespelen, meerdere talen spreken? En dat alles leert u door alleen maar dit artikel te lezen? Zeker! Dit alles heeft te maken met uw mindset. En hiervoor kunt u veel leren van de mensen die al eerder succesvol bleken te zijn: bestseller auteurs, key note speakers, topverkopers, muzikale talenten, uitvinders en polyglotten. Velen van hen werden succesvol, simpelweg door de dingen anders aan te pakken dan de meeste mensen doen.



Een andere manier van aanpak

In mijn vorige artikel schreef ik over het anders leren van talen. Ik verwees daarbij naar polyglotten waaronder Steve Kaufmann. Polyglotten zijn mensen met een hoge graad van taalbeheersing in verschillende talen. Ze spreken meerdere talen vloeiend, wat kan variëren van 3 talen tot (in het geval van Steve Kaufmann) wel 20 talen of meer. Fantastisch, denkt u misschien, maar ík heb daarvoor niet de juiste genen en/of een talenknobbel. Wat zij kunnen, zou ik nooit kunnen! Daar denken de polyglotten zelf anders over. Zij zien hun talent niet als een aangeboren supervermogen. Wel zijn ze van mening dat ze een andere manier van aanpak hanteren dan de standaard methode. En die andere aanpak die – in dit geval – polyglotten hanteren, kunt u toepassen op elk ander gebied. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



