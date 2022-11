Een nieuwe taal leren, maar dan anders Door: Frank van Marwijk Denkt u er wel eens over na om een nieuwe taal te leren, maar ziet u daar tegenop vanwege de hoeveelheid tijd, aandacht en energie die u erin moet stoppen met slechts een beperkt resultaat? Ik deel u graag mijn eigen bevindingen bij het leren van talen. Het kan anders: veel gemakkelijker, veel sneller en met aanzienlijk betere resultaten. Stap af van het schoolsysteem en leer het anders!



Theorie en praktijk

Misschien hebt u er wel eens over nagedacht om een nieuwe taal te leren. Misschien voor uw werk, voor uw persoonlijke ontwikkeling of gewoon voor de lol. Misschien bent u er zelfs wel eens mee begonnen. U kocht een leerboek, volgde een cursus online of ging naar een taalklas op de plaatselijke volksuniversiteit. Maar naar enige tijd haakte u toch af. De lesmethode die werd aangeboden leek veel op de manier waarop u Frans, Duits en Engels op school leerde. Elke les begon met een stukje tekst, dan uitleg over de gebruikte grammatica en een woordenlijst met de gebruikte termen uit de les. Die woorden en grammatica moest u leren, en na verloop van tijd volgde een test. Het is best mogelijk dat u voor die testen vaak goede resultaten haalde, maar dat u weinig succes ervoer als u het geleerde in de praktijk bracht tijdens het contact met mensen die de taal beheersten. Helaas! Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



