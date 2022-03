Een gevoel voor humor, met de nadruk op gevoel Door: Frank van Marwijk Aanstaande vrijdag is het 1 april. Dit is de dag waarop mensen elkaar traditioneel voor de gek houden: de 1aprilgrap. Op Wikipedia wordt bij de uitleg hierover bijzonder genoeg specifiek genoemd hoe de Russen die dag noemen: День Дурака (Den Doeraka) de dag van de dwaas(heid). Dag van de dwaasheid?! Hoe toepasselijk kun je het hebben?! Dwaasheid genoeg in de wereld nu, zou je zeggen. En daarmee rijst de vraag óf en welke humor nog wel leuk, passend en gezond is in deze tijd. Spoiler alert: ontwikkel een gevoel voor humor met de nadruk op gevoel (voor de ander).



Tijd, persoon en context

Eerder schreef ik over De kracht van humor als managementinstrument en ook over fake news en bedrog, in verband met 1 april. Verder besteedde ik een heel hoofdstuk aan humor in mijn boek Doe niet zo moeilijk, de kunst van het relativeren. Lachen is nog steeds enorm gezond! Het relativeert moeilijkheden en stress. Het zorgt voor sociale binding en ontspanning. Toch ligt het gebruik van humor in deze tijd soms gevoelig. Bepaalde grappen die in het verleden gemaakt werden, zijn in deze tijd twijfelachtig. Seksueel getinte grappen worden sneller als grensoverschrijdend ervaren. Een scene als deze waarin André van Duin, Corry van Gorp en Frans van Dusschoten een bezoek aan een Japans restaurant spelen, zou in deze tijd als discriminerend gezien worden. En Youp van het Hek maakt bewust geen satire over de Islam uit angst voor levensbedreigende reacties. Bij het maken van grappen is het belangrijker dan ooit om goed te kijken naar de tijd, de persoon en de context. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



