Let op voor fake news en bedrog! Door: Frank van Marwijk Vandaag is het een dag met grote risico’s. Menig serieus zakenvoorstel zal een illusie blijken te zijn. Dit is de dag waarop fake news de media beheerst, de dag met gevaar voor gezichtsverlies en de dag waarop er openlijk de spot met u gedreven wordt. Uw werk kan vandaag op diverse fronten worden belemmerd en u wordt genept waar u bijstaat. Wees vandaag bijzonder alert, of het zal ook u treffen! Neemt u uw werk serieus? Houd dan rekening met hen die dat niet doen.



Een verwarrende ochtend

U komt vanochtend aan op uw werk. Op de deur van de lift hangt een briefje: ‘Defect!’. Aangekomen in het trappenhuis leest u de volgende mededeling: ‘Nat!’ Het is duidelijk dat er schilders in de weer zijn en dat u beter niet alles kunt aanraken. Hier en daar zitten kranten vastgeplakt op de treden van de trap, zo om de twee treden en afwisselend links en rechts, waar u blijkbaar uw voeten wél op mag zetten. Met acrobatische sprongen bereikt u de etage van uw kantoor. Op uw werkkamer aangekomen, ontdekt u weer wat opmerkelijks. Uw bureaustoel is volledig ingepakt in het cellofaan en uw beeldscherm is beplakt met post-its. U denkt nog even: ‘Zal dat ook met die verfwerkzaamheden te maken hebben?’ U gaat zitten op de folie. Op uw bureau ligt een briefje met een telefoonnummer in Amsterdam: 020 - 5233 670. Of u wilt terugbellen en vragen naar de heer De Leeuw. U grijpt naar uw telefoon, maar helaas… de hoorn van uw toestel is vervangen door een banaan. U belt dus maar met uw mobiel: Artis! Intussen hebt u nu wel begrepen dat er iets vreemds aan de hand is. Het is vandaag een bijzondere dag. Het hoefde niet zo moeilijk. U bent erin getrapt! Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



