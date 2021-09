Van negatieve stress naar positieve stress Door: Frank van Marwijk Uit een onderzoek van het CNV in 2021 blijkt dat 36% van de werkende CNV-leden kampt met toenemende werkstress, naarmate de coronacrisis langer voortduurt. 42% zegt het werk met minder plezier te doen en ruim 1 op de 5 zit tegen een burn-out aan. Vooral het thuiswerken hakt er volgens het CNV bij in. 60% van de thuiswerkers zegt zich eenzamer te voelen dan in 2020. Maar ook bij de mensen die niet thuiswerken, is er sprake van toenemende stress. CNV-voorzitter Piet Fortuin waarschuwt voor een burn-out-pandemie en hij roept werkgevers én werknemers op om alert te zijn, in gesprek met elkaar te blijven, zorg voor elkaar te dragen en zo de gezondheid te bevorderen.



Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat werkstress vermindert of wordt omgebogen tot iets positiefs? In mijn eerdere artikel Burn-out: hoe komt het en hoe herkent u het?, schreef ik al dat in veel gevallen van burn-out niet het werk zelf de voornaamste stressfactor is, maar de slechte communicatie binnen de werksituatie. Zoals Fortuin zei, zijn aandacht, zorg en waardering voor elkaar belangrijk. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



