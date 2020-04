Coronamoe? Zo houdt u het vol! Door: Frank van Marwijk Hebt u nog zin in een artikel over de coronacrisis of bent u inmiddels coronamoe? Nog elke dag beheersen de berichten over het coronavirus het nieuws: het aantal ziekte- en sterfgevallen, de plekken op de IC, de dichte scholen, de gestrande reizigers en de anderhalve meter afstand. Maar het meest deprimerend is misschien nog de voorspelling dat we een lange adem moeten hebben. De onzekerheid slaat toe. Het einde lijkt voorlopig niet in zicht en we weten niet goed wat ons te wachten staat. Hoe lang moeten we nog thuisblijven, afstand houden en de deuren blijven sluiten? Behouden we onze baan nog op lange termijn? Wordt ons verlies wel gecompenseerd? We weten het niet. Vanaf nu gaan we nadenken hoe we vorm gaan geven aan een anderhalvemetereconomie. Een mooi scrabblewoord, maar hoe dat er precies uit gaat zien, blijft nog vaag. Zeker voor sommige beroepen.



Immuniteit opbouwen

Hoe kunnen we nu vooruitkijken en onze richting bepalen? Waar moeten we ons geld en energie in steken? Hoe kunnen we lange termijndoelen stellen, die stip op de horizon plaatsen, als we de horizon niet eens kunnen zien? Wat zijn de risico’s, en vooral ook: waar liggen onze kansen nog? Juist die onzekerheid maakt velen van ons moedeloos. Maar die moedeloosheid helpt ons niet veel verder. Als we de moed opgeven neigen we naar passiviteit. We doen dan niets meer wat ons kan helpen. In mijn vorige artikel schreef ik hoe we onze frustratietolerantie kunnen verhogen in deze tijd. We zullen immuniteit moeten opbouwen. Niet alleen tegen het virus, maar ook tegen onze wanhoop. Die immuniteit krijgen we door een gevoel van controle te behouden in plaats van hulpeloosheid. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



