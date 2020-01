Goede voornemens? Een zinnig besluit! Door: Frank van Marwijk Het nieuwe jaar is begonnen en het is de tijd om onze goede voornemens na te leven. Afgelopen jaar beschreef ik op deze website vier hulpmiddelen voor geslaagde voornemens. En eerder schreef ik acht tips om uw voornemens te laten slagen, onder andere door van uw voornemens bewuste keuzes te maken. Dit jaar lijken de voornemens meer in het nieuws dan ooit. Het gaat met name om voornemens over een gezonde levensstijl. Zo stonden er in de zaterdageditie van het AD vijf pagina’s over afvallen door gezond te eten, voldoende te slapen en stress te verminderen. Ook werden er vier pagina’s gewijd aan Dry January, een maand zonder Alcohol en recepten voor alcoholvrije drankjes.



Vooral deze uit Engeland overgewaaide trend is actueel. Afgelopen maand al, verscheen de documentaire Roes van filmmaker Leo de Boer, waarin hij en andere forse drankgebruikers werden gevolgd in hun maand zonder alcohol. En BNNVARA trapte deze maand af met De Nationale Blaastest, een test waarbij je in twintig vragen alles te weten kwam over wat drank met je lichaam en geest doet. Bij deze omroep staat deze maand in het teken van Dry January. Iedereen die de uitdaging aangaat krijgt er handige tips, interessante weetjes en ondersteuning bij het niet-drinken. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?