Vier hulpmiddelen voor geslaagde voornemens Door: Frank van Marwijk Het nieuwe jaar begint weer. Tijd om elkaar het beste te wensen, tijd om andere keuzes te maken en tijd voor goede voornemens. Alwéér goede voornemens? Maakt u die nog steeds of is de moed u inmiddels in de schoenen gezakt? Of het nu om zakelijke of persoonlijke voornemens gaat, het blijkt een probleem te zijn om die vol te houden. Onderzoek wijst uit dat 75 tot 85 procent van wat mensen zich voornemen rond de jaarwisseling niet lukt. Een kwart van alle plannen haalt zelfs het eind van de eerste week niet. Blijkbaar is er iets mis met de manier waarop we dit aanpakken. Het goede nieuws is dat 15 tot 25 procent van de voornemens wél slaagt. Wat kunnen we daarvan leren?



Wat kenmerkt een voornemen?

Misschien kent u nog de tips die ik eerder beschreef over goede voornemens. U hebt die mogelijk al succesvol toegepast? Is het u ook gelukt om van uw goede voornemens bewuste keuzes te maken? Gefeliciteerd! U hoeft dan niet verder te lezen. Maar misschien hoort u bij de mensen die zich jaar in jaar uit van alles voornemen, zonder dat het lukt. Waarom lukt het me toch niet, denkt u misschien. Allereerst is het goed om eens stil te staan bij de eigenschappen van goede voornemens. Er zijn twee belangrijke kenmerken van goede voornemens die direct gerelateerd zijn aan de haalbaarheid. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



