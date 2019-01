Het nut van zelfverzekerdheid Door: Frank van Marwijk Legt u makkelijk contacten met mensen? Staat u graag voor een groep? Toont u een beetje lef in de dingen die u onderneemt. Bent u trots op wat u uitdraagt? En vindt u uzelf de moeite waard! Mooi, dan staat u zelfverzekerd in het leven. Maar niet iedereen is zo overtuigd van zichzelf. Sommige adviseurs beweren dat dat helemaal niet uitmaakt. Als je een beetje onzeker bent is dat niet zo erg. Het is alleen maar je gevoel. Anderen zullen je daar niet op beoordelen en ze zullen best rekening met je houden als je wat onzeker bent. Je kunt toch gewoon zeggen wat je belangrijk vindt. Het gaat immers om je boodschap die je uitdraagt. Hoe je je daarbij voelt is van minder belang. Maar is dat wel waar? Is zelfverzekerdheid alleen een gevoel van binnen of heeft het ook effect op anderen?



Een moeizame presentatie

Ooit gaf ik een presentatie over lichaamstaal voor negenhonderd schoonheidsspecialisten in het congresgebouw van Den Haag. Op een podium staan voor zo’n groot publiek is best indrukwekkend. Een van de andere sprekers was een fysiotherapeut die iets kwam vertellen over een nieuwe techniek die hij toepaste in zijn praktijk. Uit zijn verhaal bleek dat hij veel van het onderwerp wist en dat hij zich daar goed op had voorbereid. Hij had echter één probleem. Hij was ontzettend nerveus. Geen probleem, zou je dan denken. Het gaat er toch om dat hij iets interessants te vertellen heeft? Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



