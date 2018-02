 Nederlander goed in salarisonderhandelingen

Huidige arbeidsmarkt gunstig voor salarissen van werkzoekenden - Nederlandse werknemers weten goed wat ze waard zijn op de arbeidsmarkt en laten dit ook blijken door bij salarisonderhandelingen hoog in te zetten. Bovendien geven ze de hoogte van hun huidige salaris een dikke voldoende.



Dit blijkt uit de Facebook Salarisonderhandelingstest van Monsterboard, waar in totaal 1.598 mensen aan deelnamen. Volgens Monsterboard is dit een typerende uitslag voor de arbeidsmarkt anno 2018, waar de kandidaat het voor het zeggen heeft en blijkbaar zeer tevreden wordt gesteld als het om salaris gaat.



Zelfverzekerd

In de huidige kandidatenmarkt zijn werknemers behoorlijk zelfverzekerd als het gaat om salarisonderhandelingen. Uit de Salarisonderhandelingstest – waar de deelnemers werd gevraagd naar hun onderhandeling skills tijdens salarisgesprekken – blijkt dat voornamelijk werknemers vanaf 36 jaar assertief zijn bij het insteken van hun salariseis. Zij zetten tijdens een onderhandeling vaker in op een hoger salaris (51,2 procent) dan millennials (44,2 procent), die weer vaker inzetten op hun huidige loon (33 procent versus 28,9 procent van de werknemers van 36 jaar en ouder). Zowel millennials (99,46 procent) als oudere werknemers (99,79 procent) geven overigens aan al zeer tevreden te zijn met hun huidige salaris.



Salarisverhoging bespreken tijdens bedrijfsuitje is not done

Kandidaten en werknemers weten bovendien heel goed wat wel en niet kan bij salarisonderhandelingen. Ruim tweederde (64,6 procent) van de kandidaten brengt het salaris pas ter sprake in een tweede sollicitatiegesprek of arbeidsvoorwaardengesprek. Voor het bespreken van een salarisverhoging vindt tweederde van de werknemers het beoordelingsgesprek het meest geschikt. Slechts een procent van de deelnemers vindt het een goed idee om een salarisverhoging te vragen tijdens een bedrijfsuitje.



Online onderzoek voor salarisindicatie

Bij salarisonderhandelingen voor een nieuwe baan blijkt dat oudere werknemers doorgaans de werkgever een bod laten doen en hiermee verder onderhandelen. Millennials baseren hun indicatie juist weer vaker op dat wat vrienden of collega’s in dezelfde functie verdienen. Ook online onderzoek (50,3 procent van de gevallen) wordt gebruikt om een salarisindicatie te bepalen. Het advies van familie en vrienden is daarentegen veel minder belangrijk (5,3 procent).

Sander de Bruijn, Marketing Directeur Monsterboard: "De uitslagen laten zien dat de huidige arbeidsmarkt een echte kandidatenmarkt is. Bedrijven moeten dus steeds meer hun best doen om goed personeel aan te trekken én te behouden. Goed voorbereid een salarisgesprek ingaan en dus weten wat een werknemer waard is om een goed bod te doen, is een belangrijk onderdeel daarvan."