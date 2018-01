 Minder kans op armoede met gewone baan

Werknemer minder kans op armoede dan zzp´er - Van alle werkenden in de leeftijd tot 75 jaar lopen zzp’ers het grootste risico op armoede. Van hen maakten 9,4 procent in 2016 deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lageinkomensgrens.



Van de zelfstandigen met personeel (zmp) had 5,2 procent een laag inkomen, bij werknemers was dat 1,7 procent. In totaal liep bijna drie procent van de krap 7,3 miljoen werkenden tussen de vijftien en 75 jaar risico op armoede.



Werknemers over hele linie beter af

Dit meldt het CBS in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2018. Vooral de in deeltijd werkende zzp’ers liepen risico op armoede. Volgens de VCP laten de cijfers zien dat een normaal arbeidscontract de kans op armoede aanzienlijk verkleint. "Een normaal contract zou dan ook de norm moeten zijn. Werknemers zijn over de hele linie beter af. Ze lopen beduidend minder risico op armoede dan zzp’ers," zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.



Oudere werknemers

Het CBS meldt verder dat het aantal huishoudens dat vier jaar of langer van een laag inkomen moest rondkomen verder is toegenomen. In 2016 hadden 224.000 huishoudens langdurig een laag inkomen, 15.000 meer dan in 2015. Huishoudens met een hoofdkostwinner die kort voor het pensioen zit hebben relatief vaak een langere periode met kans op armoede achter de rug. Tussen de 50 en ongeveer 65 jaar wordt een steeds groter deel wegens arbeidsongeschiktheid of werkloosheid afhankelijk van een uitkering. Met de pensionering verbetert de inkomenssituatie voor velen doordat het (volledige) AOW-pensioen boven de lage-inkomensgrens uitkomt. Bovendien hebben de meeste ouderen naast hun AOW nog aanvullend pensioen en inkomsten uit vermogen. De 65-plussers lopen van alle leeftijdsgroepen dan ook het minst risico op (langdurige) armoede.



Productief

Volgens de VCP onderstrepen de cijfers de noodzaak om behoorlijk met oudere werknemers om te gaan. "Bij ontslag of arbeidsongeschiktheid moeten er aanvullende regelingen mogelijk zijn, zeker wanneer ander werk niet mogelijk is. Met de krapte op de arbeidsmarkt moeten werkgevers bovendien oudere werknemers niet aan de kant laten staan. Oudere werknemers zijn niet minder productief en kunnen en willen gewoon werken," aldus Van Holstein.