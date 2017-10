 Een op de drie medewerkers vindt kantoortechnologie te complex

Medewerker die apparaat niet snapt, gebruikt het niet - Door de digitale transformatie worden bedrijven overspoeld met nieuwe technologieën die bedoeld zijn om de dagelijkse werkzaamheden efficiënter te maken.



Uit onderzoek van Sharp onder 6.045 Europese kantoormedewerkers blijkt echter dat kantoormedewerkers de nieuwe technologieën vaak te complex vinden waardoor ze de werkprocessen juist ingewikkelder maken.



Onbekend

26 procent van de Nederlandse werknemers geeft aan dat ze bedrijfsapparatuur soms niet gebruiken, omdat ze niet weten hoe ze dat moeten doen. 39 procent van de werknemers kiest ervoor om eigen apparaten te gebruiken in plaats van die van de organisatie, omdat ze gemakkelijker te bedienen zijn. Een kwart van de werknemers zegt wel eens dat bedrijfsapparatuur defect is terwijl dat niet zo is, zodat ze de apparatuur niet hoeven te gebruiken.



Gebrek aan ervaring

Het onderzoek toont daarnaast een gebrek aan ervaring van werknemers met nieuwe technologie aan: slechts 30 procent van de respondenten geeft aan zich zeker genoeg te voelen om bijvoorbeeld een online conference call te organiseren. Ruim 40 procent van de Europese kantoormedewerkers zegt dat gebruiksvriendelijke en toegankelijke technologie hun werk veel makkelijker en productiever zou maken. Ook zou 36 procent met gebruiksvriendelijke technologie vaker informatie delen met collega’s van andere afdelingen.



Luister naar medewerkers

Sascha Stowasser, Directeur van het Duitse Instituut voor ‘Applied Work Sciences’ adviseert bedrijven die digitaliseren rekening te houden met drie zaken: "Het is ten eerste belangrijk dat organisaties naar hun werknemers luisteren. Als zij het nut van de nieuwe technologie niet inzien, dan is het duidelijk dat er meer uitleg nodig is. Daarnaast zijn goede instructies heel belangrijk. Pas wel op voor dikke handleidingen: die werken juist demotiverend terwijl goede technologie juist motiverend kan werken als werknemers hun werk er efficiënter door kunnen uitvoeren."

Wilbert Hendriks, Marketing Manager bij Sharp Electronics Benelux: "In de meest ideale situatie wijst het gebruik van de technologie zich vanzelf en zijn instructies niet eens nodig. Gebruiksvriendelijke technologie wordt daarom ontwikkeld met de ‘gemiddelde’ gebruiker in gedachten."



Download hier de whitepaper, waarin Sascha Stowasser tips geeft voor het verbeteren van de productiviteit in organisaties.