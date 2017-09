 Anderhalf miljoen banen in Noord-Holland

e grootste mismatch op de arbeidsmarkt bevindt zich in de ICT - Het aantal banen in Noord-Holland is in 2016 voor het eerst sinds jaren weer gegroeid. De teller staat op 1.487.800. Dat neemt niet weg dat Noord-Holland nog 82.000 werklozen heeft.



Jongeren en laagopgeleiden zijn de grootste groep onder de werklozen. De grootste mismatch op de arbeidsmarkt bevindt zich in de ICT en de meest banen bevinden zich in de regio Amsterdam. Dit zijn enkele hoofdconclusies uit het rapport: Noord-Hollandse arbeidsmarkt in cijfers dat door de provincie Noord-Holland is opgesteld.

Uit het rapport komt ook goed naar voren dat het economisch herstel op de Noord-Hollandse Arbeidsmarkt in veel sectoren goed tot uiting komt. Vooral in de regio Amsterdam is dit het sterkst zichtbaar. De sectoren Handel & Horeca, Transport en Zakelijke Dienstverlening springen er uit.



Gericht acteren

Gedeputeerde Adnan Tekin: "Deze cijfers geven mij handvatten om gerichter te acteren op de arbeidsmarkt. We zijn sinds 2015 actief bezig door mooie samenwerkingen op te richten zoals Tech@Connect en Terratechnica in de Kop van Noord-Holland. Maar deze samenwerkingen willen we verder uitbreiden door de hele provincie zodat we van Noord-Holland een nog sterkere, gezonde en aantrekkelijker arbeidsregio maken."



Regionale economische ontwikkeling

Regionale economische ontwikkeling is één van de kerntaken van de provincie. Het arbeidsmarktbeleid van de provincie legt de focus op techniek: van de bouw- en installatietechniek tot de creatieve industrie en agri-tech. Techniek raakt alle opleidingsniveaus en vraagt de komende jaren steeds meer van de arbeidsmarkt. De provincie Noord-Holland heeft daarom een actieve rol op zich genomen. Om te zorgen dat jongeren een goed beeld krijgen van de mogelijkheden in de techniek, draagt de provincie bij aan goede voorlichting op scholen en haken we aan op initiatieven die bijdragen aan de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van toekomstige technische beroepen. Een goed voorbeeld is de samenwerking van SHIP (Sluis Haven Informatie Punt) met Techport (regio rond IJmond) waar bedrijven, scholen en overheden samenwerken. SHIP organiseert onder andere workshops aan leerlingen vanaf groep 3 over techniek en techniekonderwijs.



Meer informatie over het arbeidsmarktbeleid van de provincie vindt u hier evenals als het rapport Noord-Hollandse arbeidsmarkt in cijfers.