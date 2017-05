 Inspirerende baan belangrijkste reden voor carrièreswitch toptalent

Overgrote deel toptalent zoekt regelmatig naar andere baan - 92 procent van het toptalent in Nederland zoekt meerdere keren per jaar naar een andere baan. 77 procent kijkt zelfs maandelijks naar een nieuwe baan. Dat blijkt uit onderzoek van Indeed.



Volgens het onderzoek voldoen toptalenten aan een aantal eigenschappen:

1. probleemoplossend: vermogen om oplossingen te vinden en te implementeren voor moeilijke of complexe problemen;

2. gepassioneerd: laat enthousiasme voor een taak of rol duidelijk blijken;

3. strategisch denken: toptalent is creatief en denkt out-of-the box;

4. verantwoordelijk: aanvaardt verantwoordelijkheid voor zijn of haar werk;

5. zelfsturend: zelfstarter, iemand die initiatief neemt met betrekking tot nieuwe opdrachten en uitdagingen.



Strategische Nederlanders

Indeed deed onderzoek naar toptalent in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Nederlandse toptalenten zijn vooral goed in strategisch denken (33 procent). Gevolgd door het probleemoplossend vermogen (31 procent), passie (31 procent), motivatie (27 procent) en communicatievaardigheden (24 procent).



Talent wil uitgedaagd en geïnspireerd worden

Het Indeed-onderzoek toont aan dat mensen vooral naar een nieuwe baan zoeken als ze geïnspireerd raken door een nieuwe uitdaging of niet meer gemotiveerd zijn voor hun huidige werk. 34 procent noemt ontevredenheid over de huidige baan als reden voor het zoeken naar een andere baan, 25 procent is ontmoedigd. Het onderzoek laat zien dat inspiratie een belangrijke reden is voor een carrièreswitch. 38 procent geeft aan te willen wisselen van baan als de nieuwe functie meer betekenis heeft, bijvoorbeeld vanwege de werkomgeving of de missie van de organisatie. Daarnaast kijken toptalenten niet alleen naar salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook naar locatie, inhoud van de werkzaamheden, de balans tussen werk en privé, en de samenwerking binnen teams.



Talent haakt af bij sollicitatieprocedure Fortune 500-bedrijven

Indeed keek ook naar het sollicitatieproces van de Fortune 500-bedrijven. Gemiddeld bestaat de onlinevragenlijst voor het solliciteren bij deze bedrijven uit 62,8 vragen. Volgens het onderzoek haakt 87,7 procent van de onlinesollicitanten af als er meer dan 45 vragen worden gesteld. Dit houdt in dat bedrijven het risico lopen een significant aantal potentiële kandidaten te verliezen als ze te lange vragenlijsten hanteren.



Toptalent aantrekken

Sander Poos, Managing Director Benelux bij Indeed: "Dit onderzoek laat zien dat bedrijven die toptalent zoeken, moeten zorgen voor inspiratie. Toptalent heeft tal van opties en wie geen inspirerende werkomgeving kan bieden, loopt het risico talent mis te lopen of te verliezen." Het moet voor toptalent makkelijk zijn om een baan bij een organisatie te vinden. Daarom is het belangrijk om voor een eenvoudig proces te zorgen. Poos: "Kandidaten haken af als ze ellenlange vragenlijsten moeten invullen. Ook in het vervolgtraject moet voor een optimale ervaring voor kandidaten worden gezorgd. Maar kijk ook naar de eigenschappen van toptalent die bij de organisatie passen, en zorg ervoor dat alleen banen beschikbaar zijn, die ertoe doen."