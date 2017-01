 Projectleider met hoge status faalt vaker

Manager met gemiddeld aanzien bereikt de beste resultaten - Projectleiders met een hoge status binnen hun organisatie komen sneller en vaker weg met fouten die worden gemaakt in de uitvoering en lopen tevens een groter risico op mislukkingen.



Dit concludeert Balazs Szatmari van de Rotterdam School of Management in zijn promotieonderzoek. op Nu.nl. De projectleiders met een flink sociaal aanzien halen anderen bovendien sneller over om mee te doen. Dat leidt vaker tot zowel zeer succesvolle projecten als tot grote mislukkingen, zegt Szatmari.

De status van de projectleider beïnvloedt zo de uiteindelijke kwaliteit van de projecten. Hoe hoger de status, hoe grilliger de resultaten. Over het algemeen behalen de managers met een gemiddeld aanzien daarom de beste resultaten, leert het onderzoek.



Vragenlijsten

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat projectleiders met een hoog aanzien zo goed mogelijk presteren? "Daarvoor moeten ze zelf beter gemanaged worden," aldus Szatmari. Als voorbeeld noemt hij dat ze vragenlijsten in kunnen vullen tijdens de duur van het project, om op zichzelf te kunnen reflecteren. Op die manier zouden zij meer verstandige keuzes maken.





Bron: Nu.nl