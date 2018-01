Vijf tips voor het goed ontvangen van complimenten Door: Frank van Marwijk De vraag die ons als auteurs het meest gesteld werd na het verschijnen van Het Groot Complimentenboek is: ‘Hoe neem je nu het best een compliment in ontvangst?’ Blijkbaar is dat hetgeen dat mensen het meest lastig vinden als het gaan om complimenten. Eerder op deze site heb ik een artikel gewijd aan het in ontvangst nemen van complimenten en uiteraard komt dat ook in het boek uitgebreid aan de orde. Eigenlijk is het meest simpel dat je gewoon bedankt voor het compliment, maar er is meer. Door er een extra dimensie aan toe te voegen, verbetert u uw relaties en krijgt u bovendien nóg meer complimenten. In dit artikel vindt u vijf tips voor het goed ontvangen van complimenten.



Wees voorbereid op veel complimenten

Nog een maandje en dan is het 1 maart, de Nationale Complimentendag. In mijn laatste blog heb ik u beloofd om het geven en ontvangen van complimenten de komende maand te thematiseren, zodat u uw waarderingsmanagement ook echt diepgang kunt geven. Eén dag is immers zo voorbij! De komende tijd kunnen u en uw medewerkers dus nogal wat complimenten verwachten. Deze keer ga ik dieper in op de vraag: ‘Hoe neem je die complimenten goed in ontvangst’. Dat is een belangrijke vraag. Als u als ontvanger moeilijk kunt omgaan met de complimenten die u krijgt, dan verliezen deze hun waarde. U voelt zich er alleen ongemakkelijk door. Maar hetzelfde geldt eigenlijk voor de complimentgever. Een stuntelige reactie op complimenten, nodigt niet uit om er nog meer te geven. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



