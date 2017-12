Beoordelen nieuwe stijl mislukt. Wat vertel ik de medewerkers? Door: Asha Kalijan Vraag

"We zijn vorig jaar begonnen met beoordelingsgesprekken nieuwe stijl, met het accent op groei en persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor besteedden we daaraan weinig aandacht. Toch zijn we er afgelopen jaar als organisatie ook niet echt in geslaagd. Ik wil dit ook eerlijk terugkoppelen aan de medewerkers. Hoe sla ik een brug zodat medewerkers erop vertrouwen dat we dit alsnog gaan doen?"



Antwoord van Asha Kalijan

Waarschijnlijk is er een intentie gesteld in plaats van een doelstelling. Een doelstelling vraagt om een uitrolplan, om acties en een verantwoordelijke. Anders gebeurt er niets nieuws Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



