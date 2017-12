Drie stappen om gewoontegedrag te veranderen Door: Frank van Marwijk Bij mijn vertrek op vakantie dit najaar, kocht ik gewoontegetrouw op het vliegveld een boek dat ik in het vliegtuig kon lezen. Dit is een prettige gewoonte die mij vaak nuttige nieuwe kennis heeft opgeleverd als inspiratie voor een nieuw artikel of als invalshoek bij een presentatie. Deze keer vond ik een boek dat specifiek over gewoontevorming gaat: The Power of Habit van Charles Duhigg, in het Nederlands ook verkrijgbaar onder de titel Macht der gewoonte. Ik las het in één adem uit. Duhigg weet niet alleen met sprekende voorbeelden uit te leggen hoe gewoontes van individuen, gezinnen, bedrijven of teams ontstaan, maar ook hoe je ingeroeste patronen kunt doorbreken en nieuwe routines kunt aanleren. Gewoontes zijn normaal nuttig, maar soms ook belemmerend. Daarbij is het goed om te beseffen dat 40 tot 60 procent van ons gedrag voortkomt uit gewoonte.



Routines zijn in principe nuttig

In mijn artikelen Omgaan met vaste patronen en Zo komt u van uw nare gewoontes af schreef ik al eerder over dit onderwerp. In ons dagelijks leven en werk doen we vaak dingen op dezelfde manier en volgen we dezelfde patronen en volgordes. Dat heeft vele voordelen. Het geeft structuur aan de dag, we hoeven niet over alles na te denken en anderen weten wat ze van ons kunnen verwekken. Bovendien hoeven we niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Het gedrag dat in het verleden leidde tot een succesvol resultaat, kunnen we beter blijven herhalen dan dat te veranderen.



