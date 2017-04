Zo komt u van uw nare gewoontes af Door: Frank van Marwijk Een maand geleden liet de Amerikaanse talkshow host Jimmy Kimmel deze video zien in zijn Late Night Show. In de video zie je een aantal fragmenten van President Trump aan de vergadertafel. Hier wordt op een komische manier duidelijk dat Trump de neiging heeft om voorwerpen, die in zijn nabijheid staan, te verplaatsen. Dat lijkt een onschuldige gewoonte als je niet kijkt naar de betekenis in termen van lichaamstaal. Vooral uit het korte fragment waarbij Trump het drinkglas van zijn buurman wegschuift, in de intieme zone van die ander, kun je concluderen dat Trump last heeft van een agressieve vorm van territoriumcontrole. De in 2008 overleden lichaamstaalschrijver Julius Fast schreef hierover een interessante passage in zijn boek Body Language. Hier vindt u het genoemde stukje, op de pagina’s 26, 27 en 28 van het boek, te beginnen bij: How Much Space Does a Man Need? Waarschijnlijk is Trump zich helemaal niet bewust van zijn vreemde neiging en ook niet van het effect dat het onbewust op zijn gesprekspartners kan hebben.



Hinderlijke gewoontes

Ieder mens heeft hinderlijke gewoontes waarvan hij zich al dan niet bewust is. Daarbij heb ik het niet alleen over roken, nagelbijten, laatkomen of rommel laten slingeren. Het gaat vooral om de aangeleerde gewoontes die vervelend zijn in het contact met anderen. Mogelijk stelt u belangrijke zaken altijd uit. Misschien kunt u het niet laten om anderen voortdurend te onderbreken. Wellicht hebt u de neiging om op alle slakken zout te leggen. Het kan ook zijn dat u ongemerkt gebaren toont waarmee u ongeduld of irritatie laat blijken zoals diep zuchten, klikken met uw pen of trommelen met uw nagels op tafel. Er kan ook iets typisch zijn aan de manier waarop u praat: u gebruikt bepaalde stopwoordjes en stokpaardjes, u heeft een opvallend plat accent, u speekt tamelijk hooghartig of u spreekt met korte afgeknepen stem, waarmee u de indruk wekt voortdurend boos te zijn. Het is ook mogelijk dat u met uw lichaamstaal de verkeerde indruk wekt omdat u tijdens gesprekken uw ogen wegdraait, uw hand voor uw mond houdt of voortdurend uw keel schraapt. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



