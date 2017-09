Hoe zet ik een leerplan op voor mijn teamleiders? Door: Asha Kalijan Vraag

"Als manager van een MKB-bedrijf heb ik een paar teamleiders die niet kundig genoeg zijn. Ik moet overal achteraan gaan en dat kost tijd. Vaak neem ik taken over, omdat het anders te lang duurt. Daar komt bij dat ik een vrij directieve manager ben; wat kort door de bocht zeg maar. Ik zie wel in dat ik de teamleiders zelfstandiger moet laten werken. Ik wil een leerplan ontwikkelen. Waar begin ik mee?"



Antwoord van Asha Kalijan

Een verstandig besluit om teamleiders zelfstandiger te maken. Er heeft blijkbaar een omslag plaatst gevonden in je manier van leidinggeven. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?