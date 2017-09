Hoe ga ik om met frustratie en faalangst? Door: Asha Kalijan Vraag

"Ieder keer wanneer ik goed bezig lijk met het behalen van een doelstelling, krijg ik te maken met frustratie. Dat is nu ook zo en dan denk ik dat ik het niet red en het op moet geven. Dat kost me elke keer zoveel energie, tot alles achter de rug is. Dan begint het proces opnieuw. Ik heb hier geen zin meer in, maar wil toch graag de verantwoordelijkheid voor dit soort grote projecten blijven aangaan. Wat kan ik doen?"



Antwoord van Asha Kalijan

Het klinkt inderdaad vrij vermoeiend om zo te functioneren. En ik denk dat elke leidinggevende in zijn of haar werk hier wel eens mee te maken heeft. Als het gaat om repeterend gedrag of beleving, dan is de tijd rijp om het anders te doen. Of in ieder geval op een meer bevredigende manier leren werken met het gedrag of patroon.



