Moet is als generalist een specialistische functie aannemen? Door: Asha Kalijan Vraag

"Al een tijd ben ik ontevreden in mijn werk. Ik ben niet toegekomen aan mijn ontwikkeling en de werkcultuur is veranderd: het is een wespennest. Ik heb een aanbod gekregen om iets anders te gaan doen. Het is een samenwerking om een dienst te ontwikkelen en ik zou wel willen. Maar het probleem is: ik ben een generalist, duik in alles en kan niet kiezen. Moet ik toch op het voorstel ingaan?"



Antwoord van Asha Kalijan

Of je moet kiezen voor de samenwerking, is nog te vroeg om te zeggen. Dat het nodig is om zaken anders te doen, is waar het nu wel om gaat.



