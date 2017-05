Ik zit vast in mijn huidige functie. Wat kan ik doen? Door: Asha Kalijan Vraag

"Al tien jaar doe ik hetzelfde werk voor een familiebedrijf. Ik kreeg een opstartrol aangeboden in het leidinggeven en op dat moment wilde ik dat voor een aantal jaren wel doen. Nu ben ik in die rol verder gegaan, maar ik merk al een paar jaar de beperking van die rol op, ook op persoonlijk gebied. Ik kan niet alles doen wat ik ooit ambieerde, maar kan niet anders, want ik ben nodig. Ik schik me, maar is dat wel verstandig?"



Antwoord van Asha Kalijan

Het onbehagen dat je voelt is goed. Je voelt al dat je moet veranderen. Het is nooit verstandig om te blijven hangen in een rol puur omdat je daar in bent gerold. En zeker niet als het niet is wat je ooit ambieerde. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



