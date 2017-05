Ik ben te veel bezig met wat anderen nodig hebben. Wat te doen? Door: Asha Kalijan Vraag

"Ik lig goed in mijn team en de werksfeer is goed. Wat toch speelt is dat ik structureel overwerk, veel op mijn bord heb liggen, slecht mijn tijd beheer en mijn doelen niet altijd haal. In feite ben ik met mijn focus altijd bij de ander, bij wat anderen nodig hebben. Op zich vind ik het niet erg om dienstbaar te zijn, want ik geloof in dienstbaar leiderschap. Maar ik denk dat ik wat zaken moet veranderen. Waar begin ik?"



Antwoord van Asha Kalijan

Met je analytisch vermogen zit het wel goed. Veel managers staan niet tijdig stil bij hun functioneren en verbeterstappen. Nu jij dat in feite al gedaan hebt, is de volgende stap het zetten van concrete stappen om focus te krijgen en om dienstbaar leiderschap effectiever toe te passen . Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



