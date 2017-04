Een collega had mijn project gewild. Wat te doen? Door: Asha Kalijan Vraag

"Ik ben op verzoek gestart met een nieuw project. Een medewerker van een andere afdeling, vrij populair, kwam op hoge poten naar mij en de coördinator toe en verweet ons dat hij eerder om de projectleiding voor dat project had gevraagd, maar dat speelde toen niet. Hij heeft op eigen kosten een PM-opleiding gevolgd en denkt dat hij geschikter is. De houding van collegae naar mij is wat stroever. Ik wil het project teruggeven, maar de coördinator benoemde alleen dat hij mij meer ervaren vindt. Wat kan ik doen?"



Antwoord van Asha Kalijan

Iemand die genegeerd wordt, zonder uitleg, zal teleurgesteld zijn en weerstand bieden. Dat hij jou persoonlijk daarop aanspreekt is niet sportief en kan inderdaad de werksfeer tekenen. Toch moet jij doorzetten en het probleem daar laten waar het hoort. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?