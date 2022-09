Hoe verander ik het huidige systeem en geef ik anders leiding? Door: Asha Kalijan Vraag

"De managementmodellen waarin het alleen en vooral om feiten, procedures en meten gaat, bieden mij onvoldoende houvast in deze tijd. De medewerkers zoeken steeds meer samen antwoorden, schakelen snel en pakken het anders aan. De onderstromen veranderen en in de dynamiek van dit alles raak ik het overzicht kwijt, maar soms ook mijn overwicht lijkt het. Er moet iets veranderen, maar aan het huidige systeem en ik vraag me af hoe."



Antwoord van Asha Kalijan

Managen hang je niet alleen op aan modellen en methodieken zoals je die ooit geleerd of meegekregen hebt. Ze geven alleen maar richting en je hoeft daar ook niet helemaal vanaf te stappen, maar het moet anders.



