Hoe laat ik anderen zelf nadenken? Door: Asha Kalijan Vraag

"​Mijn medewerkers denken zelf niet meer na is mijn mening. Ze volgen mijn instructies klakkeloos op en zijn daar comfortabel onder. De volgzaamheid die is ontstaan in de loop der jaren voelt niet goed meer. Daar ben ik misschien deels debet aan en ik zou mijn invloed anders willen inzetten. Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers zelf leren nadenken en taken zelfstandiger uitvoeren? "



Antwoord van Asha Kalijan

In het managen heb je formele macht en daarmee invloed. Mits je die op een juiste wijze gebruikt, en wat mij betreft zo integer en authentiek mogelijk, voor zowel de organisatie, medewerkers, jezelf en partijen waar je mee te maken hebt. Op de lange termijn geeft dat duurzaam succes. Ben je echter niet tevreden over resultaten en het functioneren van medewerkers, worden medewerkers te comfortabel, kijk dan naar de manier waarop je leidinggeeft.



