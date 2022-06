Hoe geef ik leiding aan vaste medewerkers voor de toekomst? Door: Asha Kalijan Vraag

"We zijn steeds meer met een flexibele schil van freelancers gaan werken. Dat gaat soms ten koste van de vaste medewerkers, omdat ze achter de feiten aanhollen. Het valt steeds meer op dat vaste medewerkers minder zelfstandig werken en meer aansturing en tijd nodig hebben. Ideaal zou zijn als de vaste medewerkers meeliften op de flexibele schil om toekomstgerichter te werken, alleen lukt dat nog niet zo. Hoe krijg ik dat voor elkaar?"



Antwoord van Asha Kalijan

Met z'n allen wendbaar zijn, is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe doe je dat als je een bepaalde manier van werken gewend bent? De intentie is vaak goed en net als jullie hopen ook andere bedrijven en organisaties dat vaste medewerkers vanzelf leren van de flexibele schil. De praktijk leert anders.



