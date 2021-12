Van goede voornemens tot blijvend resultaat Door: Frank van Marwijk We staan weer aan het begin van een nieuw jaar. En dit is de tijd dat we nadenken over goede voornemens. Als we daar nog in geloven tenminste, want uit onderzoek blijkt dat maar weinig mensen op lange termijn volhouden wat ze zich hebben voorgenomen. Waar komt dat door? Ontbreekt ons de wilskracht? Ervaren we teveel weerstand? Of stellen we verkeerde doelen? In een eerder artikel schreef ik al hoe u van uw voornemens bewuste keuzes kunt maken. Deze keer kijk ik met u naar de voorgenomen doelstellingen. Als u het op deze manier aanpakt, zal het zeker slagen.



Een duidelijk startmoment

De start van het nieuwe jaar is voor velen een goed moment om met iets nieuws te beginnen, een verandering tot stand te brengen of een oude gewoonte te doorbreken. Zo’n duidelijk startmoment kiezen, kan zeker helpen om er ook aan te beginnen. Misschien neemt u zich voor om meer gestructureerd te gaan werken, minder te klagen of gezonder te gaan leven. U bespreekt uw voornemens met uw vrienden, uw collega’s en uw partner. Zij kunnen u helpen bij uw plan. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?