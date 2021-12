Hoe kaart ik gevoeligheden in het MT aan? Door: Asha Kalijan Vraag

"Er zijn grenzen aan het voorzichtig manoeuvreren onderling van ons jonge MT en die heb ik bereikt na twee jaar voorzitterschap. De drie teamleden vermijden om zich openlijk kritisch uit te spreken. Dat zie ik aan hun gedrag en houding, maar los van de vergaderingen zijn sommigen wel in gesprek met elkaar. Het ligt gevoelig om ze aan te spreken op hun gedrag, want het zijn volwaardige managementleden. Ik mis echter input, kritisch meedenken en oplossingen voor problemen die in de praktijk spelen. Hoe kom ik tot een goed gesprek?"



Antwoord van Asha Kalijan

Een stevige grens trekken is op dit moment wel urgent en in belang van de organisatie. Met vergaderen om te vergaderen schiet niemand op, al komt dat veel voor.



