Hoe verander ik de mindset van onze mensen? Door: Asha Kalijan Vraag

"Door de veranderingen op de arbeidsmarkt, moeten we ons herpakken en dat doen we. Met het bepalen van processen en procedures gaat het goed, maar er zijn hobbels. Functies veranderen en ik merk dat het gedrag en de houding van mensen achterblijven in het functioneren én denken over werk. We hebben verzuimd om de benodigde mind-set in het proces mee te nemen. Hoe werk ik hier nu aan?"



Antwoord van Asha Kalijan

Herpakken is een mooi woord in deze context. Medewerkers moeten zich herpakken, maar ook jullie als aanjagers van de veranderingen. En dat hoort bij het verander-proces. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?