Hoe (online) samen te werken met een lastige collega? Door: Asha Kalijan Vraag

"Sinds we deels thuiswerken is het nog moeizamer samenwerken met een collega. Ze is goed in haar werk, maar volgens velen een lastig persoon en een perfectionist. Haar een normale taak toewijzen is bijna onmogelijk, want ze plaats informatie altijd in een andere context. Ze doet dat heel beleefd met een wederwoord en veel (indirecte) vragen en suggesties, waardoor alles uitloopt. Daarnaast is ze ambitieus en bemoeit ze zich met alles. De samenwerking verergert, door de vele mailtjes en cc’tjes die ze stuurt. Hoe ga ik om met dit gedrag?"



Antwoord van Asha Kalijan

Perfectionisten hebben heel veel zekerheid nodig en over het algemeen halen ze er veel dingen bij, om een volledig beeld van iets te hebben, want pas dan klopt het. Rustig thuiswerken, past dan ook heel goed bij ze. Vaak willen ze het zo goed doen, dat het uit de hand loopt.



