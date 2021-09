Hoe voorkom ik dat medewerkers burn-out raken? Door: Asha Kalijan Vraag

"Niemand kijkt er meer van op als iemand weer uitvalt door burn-out en dat is geen gezonde situatie. Afgelopen jaar was geen ruimte voor effectief verzuimbeleid. Nu gaat alle aandacht naar een reorganisatieslag die gestart. Dat zal niet bijdragen aan de afname van het ziekteverzuim. Hoe ga ik om met burn-out, terwijl daar weinig aandacht voor is?"



Antwoord van Asha Kalijan

Burn-out is een hardnekkige klacht door alle sectoren heen. Volgens cijfers van TNO hadden in 2020 1,3 miljoen werknemers last van Burn-outklachten. 37% van de werknemers geeft werkdruk of stress als reden voor verzuim. Tijdens de coronacrisis (2020 in vergelijking met 2019) hadden werknemers in het onderwijs, ICT en de zorg vaker met burn-outklachten te maken gehad, dan andere sectoren. Stressklachten nemen onder jongeren toe.



