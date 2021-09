Hoe bewaken we het werkplezier met ons thuiswerkbeleid? Door: Asha Kalijan Vraag

"Medewerkers zijn frequenter op kantoor en daar zijn velen content mee. We hanteren ook een thuiswerkbeleid en daar lijkt iedereen zijn plek in te zoeken. Ik denk dat het een tijd duurt, maar ondertussen lijkt het werkplezier onderling gedaald. Hoe gaan we daarmee om, zonder al te veel gedoe en werk?"



Antwoord van Asha Kalijan

Het thuiswerkbeleid zal in veel gevallen veel ruimte geven voor eigen invulling aan leidinggevenden en alleen algemene richtlijnen en voorwaarden bevatten, zoals onder andere door de inspectie van SZW voorgeschreven. Waarschijnlijk aangevuld met algemeen bedrijfsbeleid over hybride werken. En dat is niet erg, integendeel. Het betekent dat er een belangrijke rol weggelegd is voor leidinggevenden. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



