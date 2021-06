Hoe krijgen we meer balans in het werk? Door: Asha Kalijan Vraag

"We ervaren meer mentale en fysieke spanning sinds het afgelopen jaar en er zijn veel uitdagingen waar we voor staan. De resultaten vallen niet tegen en er wordt hard gewerkt, maar ik denk dat we nu toch echt moeten nadenken hoe we de balans handhaven. Het gepieker wordt er ondertussen bij mij niet minder om en medewerkers klagen over slecht slapen, concentratieproblemen, vermoeidheid en dat kost mij veel tijd. Hoe vind ik de juiste balans in dit alles?"



Antwoord van Asha Kalijan

Als er als sprake is van structurele werkdruk, is het goed om te realiseren dat er juist nodig is, wat je niet hebt, namelijk tijd. Als het evenwicht een tijd zoek is, kun je niet door hobbelen op alleen wilskracht. Zeker niet omdat het faciliteren van niet meer fulltime thuiswerken ook aandacht vraagt. Je kunt, door tijd te nemen en meer te investeren, enkele korte en lange termijn zaken combineren. Door dat te doen, los je geleidelijk de korte termijn problematiek op, ben je preventief bezig met ziekteverzuimbeleid en de enorme bijvangst is dat je direct kunt werken aan skills die in de toekomst nodig zijn. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?