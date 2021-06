Draag een steentje bij aan uw eigen doelen Door: Frank van Marwijk Ferdinand Cheval (1836 –1924) was een Franse postbode. Op één van zijn rondes struikelde hij over een steen en raapte die op. Cheval was verrast door de schoonheid van de steen en hij besloot hem mee naar huis te nemen. Vanaf dat moment begon hij meer stenen, die hij mooi vond, te verzamelen. Dat begon aanvankelijk met enkele stuks, maar na verloop van tijd ging hij met een kruiwagen op pad, op zoek naar nog meer (in zijn oog) bijzondere exemplaren.



En terwijl de mensen in zijn omgeving hem begonnen te beschouwen als de dorpsgek, werkte hij 33 jaar dag en nacht aan de constructie van een uniek bouwwerk in het Franse Hauterives, dat hij zijn Palais Idéal noemde. Hij werd geïnspireerd door de architectuur op de mondiale ansichtkaarten die hij dagelijks rondbracht. Steentje voor steentje kreeg zijn creatie gestalte. In 1969 werd het door de Franse minister van cultuur uitgeroepen tot nationaal monument. De tempel, die nu beschouwd wordt als een van de opmerkelijkste uitingen van naïeve architectuur, is nog steeds te bezoeken. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



