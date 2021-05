Hoe laat ik medewerkers autonomer werken? Door: Asha Kalijan Vraag

"Er waait bij ons een wind om alles anders te doen. Dat is even wennen, want we werken al twintig jaar succesvol op een bijna onveranderde manier. De boodschap houdt in eenvoudige termen in dat wij managers medewerkers autonomer moeten maken. Maar hoe doe ik dat als iedereen jaren iets anders gewend is?"



Antwoord van Asha Kalijan

Succesformules uit het verleden zijn onvoldoende om succes in de toekomst te voorspellen. Bepaalde methodieken, werkstijlen cq werkcultuur kun je lang volhouden met enkele kleine aanpassingen. Dat is een prestatie op zich. Toch verandert er veel door de pandemie en juist de bedrijven die niet voldoende flexibel hoefden te zijn, omdat het toch goed ging, staan voor een grote opgave. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



