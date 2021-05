Goed luisteren blijft een kunst Door: Frank van Marwijk We leven in een tijd waarin we overvoerd worden met informatie. En omdat we onmogelijk al die informatie tot ons kunnen nemen, maken we selecties. Die selecties worden gekleurd door onze eigen verwachtingen en voorkeuren. We skippen wat ons minder interesseert en focussen op wat aansluit bij onze ideeën. Dit beïnvloedt de manier waarop we de informatie objectief verwerken. Het heeft effect op hoe we onze informatiebronnen kiezen, op hoe we lezen en op hoe we luisteren.



Hoe leest u bijvoorbeeld de krant? Dat zal per moment verschillen. Op momenten dat u het druk hebt, leest u misschien snel de koppen en scant u vluchtig de artikelen die u het meest interessant vindt. Op andere momenten kunt u er de tijd voor nemen en dat doet u dan ook graag. In het weekend vindt u het heerlijk om buiten in het zonnetje te genieten van een kopje koffie met een krantje. Maar ook dan maakt u waarschijnlijk een selectie bij wat u leest. Uw aandacht zal het meest uitgaan naar de onderwerpen die aansluiten bij uw belangstelling. En waarschijnlijk leest u het liefst columns die u aanspreken en opiniestukken die aansluiten bij uw eigen ideeën en mening.



