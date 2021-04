Ontmaskert u 'de verraders'? Door: Frank van Marwijk Bent u een goede leugendetector? Kunt u elke verrader ontmaskeren? En zo ja, waar denkt u dat dan op te baseren? Sommige mensen denken het meteen in de gaten te hebben als iemand moedwillig de waarheid verdraait of iets achterhoudt. En als je hen vraagt waaraan ze dat merken, sommen ze vooral hun observaties van de lichaamstaal van de ‘verdachte’ persoon op. De gedachte is bijvoorbeeld dat leugenaars hun gesprekspartner niet aankijken, vaak hun neus en mond aanraken en zenuwachtige bewegingen maken, of juist als een plank blijven zitten.



Leugenachtige verraders

Om te checken of onze conclusies kloppen, is het interessant als je zou kunnen kijken naar het gedrag van mensen, van wie je bij voorbaat weet dat ze liegen. En daar hebben we nu een bijzondere kans voor. Sinds enkele weken zendt RTL 4 elke zaterdag het programma ‘De Verraders’ uit waarin leugens, manipulatie en misleiding centraal staan. Een groep bekende Nederlanders kan met het uitvoeren van spelopdrachten 50 kilo zilver verdienen. Samenwerking daarbij is belangrijk, want in tegenstelling tot het programma ‘Wie is de mol’, is er niemand die het spel saboteert. Er zijn in de groep echter wel drie ‘verraders’ aangewezen. Zij kunnen ’s nachts een medekandidaat ‘vermoorden’. Dat betekent dat die persoon het spel verlaat, zonder afscheid van de anderen te kunnen nemen. Het is aan de groep om te ontdekken wie de verraders zijn en die uit te schakelen door ze te ‘verbannen’. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



