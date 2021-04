Scenario-planning, hoe pak je dat aan? Door: Asha Kalijan Vraag

"Wij willen scenario’s uitdenken als jong, klein bedrijf om de toekomst zeker te stellen. Het kan wat ons, de directie, betreft alle kanten op gaan. Van innovatie, het bieden van onlinediensten tot samenwerken of het inslaan van een hele andere richting met bijvoorbeeld investeerders. Hoe moet je zoiets aanpakken?"



Antwoord van Asha Kalijan

Het denken in scenario's dwingt organisaties om op een effectieve en gestructureerde manier na te denken over de toekomst en levert veel voordelen op. Het stimuleert groei, ontwikkeling en vaardigheden op het gebied van omgaan met (continue) veranderingen. Richten op de toekomst maakt je alert op (on)mogelijkheden, nieuwe doelgroepen en stimuleert om de eigen comfortzone te verlaten. Je moet oude werkwijzen en methoden wel loslaten als individu en bedrijf. Dat schept ruimte om ingeslapen of nieuwe ambities los te maken. Door te handelen onder druk, ontstaat ook saamhorigheid en latente talenten en aandachtspunten komen beter tot uiting. Bedenk wel dat je een proces inzet om stevige beslissingen te nemen op het gebied van visie en strategie.



