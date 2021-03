Hoe kan ik medewerkers beter aansturen op afstand? Door: Asha Kalijan Vraag

"Het lukt me niet, ook na het lezen van diverse informatie, om goed leiding te geven op afstand. Ik ben vrij resultaatgericht en heb in de aansturing al maanden te maken met allerlei gedrag gerelateerde zaken. Dat kost tijd en het werkproces vertraagt. Medewerkers tonen weerstand als ik in ga op hun gedrag en de andere keer klagen ze dat er geen aandacht is voor hun omstandigheden. Wat moet ik doen?"



Antwoord van Asha Kalijan

Het blijven aanpassen aan interne- en externe omstandigheden houdt de gemoederen goed bezig en de rek is er over het algemeen een beetje uit. Er is veel wat onzeker is en er is ook veel om rekening mee te houden. Daar een bepaald evenwicht in vinden is niet gemakkelijk. In plaats van te worstelen met het nemen van perfecte beslissingen in deze onzekere tijden, kun je beter prioriteiten stellen en werken met voorlopige beslissingen.



